Русиф Гусейнов: Азербайджан выступает за двусторонний формат взаимодействия с Арменией

В условиях послевоенной реконфигурации региона Баку отдает приоритет прямому двустороннему взаимодействию с Ереваном.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил директор Центра Топчубашова, политический обозреватель Русиф Гусейнов на международной конференции "Ереванский диалог - 2026".

По его словам, в настоящее время стороны продвигаются по нескольким ключевым направлениям, включая мирный процесс, демаркацию границ, развитие транспортной связности и торговли: "Как мы видим, двусторонний формат оказался очень продуктивным и принес ощутимые результаты".

Гусейнов также сообщил, что обсуждается участие Европейского союза в отдельных инфраструктурных проектах в Армении и Азербайджане. При этом Баку, по его словам, поддержал бы подобную инициативу при условии, что она будет полезна для всех стран Южного Кавказа и не приведет к новым линиям раздела в регионе.

Эксперт отметил, что в свете отмены Азербайджаном эмбарго на транзит грузов из третьих стран в Армению и начала экспорта отдельных нефтепродуктов из нашей страны возникает вопрос о правовой основе и институционализации данного экономического взаимодействия между двумя странами.

"Сейчас мы наблюдаем определенные торговые и экономические контакты между Арменией и Азербайджаном, несмотря на отсутствие мирного договора. Однако чем дальше мы продвигаемся, тем больше сторонам потребуются определенные правовые рамки и дипломатические механизмы. Я знаю, что официальные лица с обеих сторон обмениваются списками возможных товаров для дальнейшей торговли", - подчеркнул он.

Вместе с тем политолог раскритиковал деятельность Минской группа ОБСЕ, которая нанесла ущерб Азербайджану.