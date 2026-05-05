    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    • 05 мая, 2026
    • 20:20
    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к тому, чтобы экономика Ирана оказалась в кризисе.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

    "Я надеюсь, что она (экономика Ирана) провалится, потому что я хочу победить", - сказал он.

    Комментируя ситуацию, Трамп назвал американские санкции против Ирана огромными и великими. Он также заявил, что экономическое положение страны крайне тяжелое.

    "Их валюта ничего не стоит. Их инфляция, вероятно, 150%… они не платят своим солдатам. Они не могут платить своим солдатам. Деньги ничего не стоят", - добавил он.

    При этом Трамп заявил, что Иран хочет заключить соглашение. По его словам, Иран мог бы взять под контроль Ближний Восток, если бы не война, однако сейчас Тегеран пытается выжить.

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    20:37

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    20:11
    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    19:32

    Фариз Рзаев: Политический диалог между Баку и Варшавой демонстрирует устойчивую динамику

    19:25

    Радомский: Польша нацелена на укрепление политических и экономических связей с Азербайджаном

    19:22
    Азербайджан и Беларусь рассматривают создание совместного предприятия в Агдамском промпарке

