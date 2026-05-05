Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к тому, чтобы экономика Ирана оказалась в кризисе.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Я надеюсь, что она (экономика Ирана) провалится, потому что я хочу победить", - сказал он.

Комментируя ситуацию, Трамп назвал американские санкции против Ирана огромными и великими. Он также заявил, что экономическое положение страны крайне тяжелое.

"Их валюта ничего не стоит. Их инфляция, вероятно, 150%… они не платят своим солдатам. Они не могут платить своим солдатам. Деньги ничего не стоят", - добавил он.

При этом Трамп заявил, что Иран хочет заключить соглашение. По его словам, Иран мог бы взять под контроль Ближний Восток, если бы не война, однако сейчас Тегеран пытается выжить.