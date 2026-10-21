Лейла Алиева ознакомилась с комплексом "Вечный город" в Самарканде

В рамках визита в Узбекистан вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 21 октября ознакомилась с комплексом "Вечный город" в Самарканде.

Как сообщает Report, в ходе ознакомления с комплексом Лейла Алиева встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган и заместителем Премьер-министра Таджикистана Дилрабо Мансури, тепло побеседовала и сфотографировалась с ними на память.