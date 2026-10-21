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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Лейла Алиева ознакомилась с комплексом "Вечный город" в Самарканде

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 22:23
    Лейла Алиева ознакомилась с комплексом Вечный город в Самарканде

    В рамках визита в Узбекистан вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 21 октября ознакомилась с комплексом "Вечный город" в Самарканде.

    Как сообщает Report, в ходе ознакомления с комплексом Лейла Алиева встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган и заместителем Премьер-министра Таджикистана Дилрабо Мансури, тепло побеседовала и сфотографировалась с ними на память.

    Лейла Алиева ознакомилась с комплексом Вечный город в Самарканде
    Лейла Алиева ознакомилась с комплексом Вечный город в Самарканде
    Лейла Алиева ознакомилась с комплексом Вечный город в Самарканде
    Лейла Алиева ознакомилась с комплексом Вечный город в Самарканде
    Лейла Алиева ознакомилась с комплексом Вечный город в Самарканде
    Лейла Алиева ознакомилась с комплексом Вечный город в Самарканде
    Лейла Алиева ознакомилась с комплексом Вечный город в Самарканде
    Лейла Алиева Узбекистан
    Фото
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə "Əbədi şəhər" kompleksi ilə tanış olub
    44 filmi
    44 filmi

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