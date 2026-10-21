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    Leyla Əliyeva Səmərqənddə "Əbədi şəhər" kompleksi ilə tanış olub

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2026
    • 22:22
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə Əbədi şəhər kompleksi ilə tanış olub

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Özbəkistana səfəri çərçivəsində oktyabrın 21-də Səmərqənddə "Əbədi şəhər" kompleksi ilə tanış olub.

    "Report" xəbər verir ki, komplekslə tanışlıq zamanı Leyla Əliyeva Türkiyənin birinci xanımı Əminə Ərdoğan və Tacikistanın Baş nazirinin müavini Dilrabo Mansuri ilə görüşərək səmimi söhbət edib, onlarla xatirə fotoları çəkdirib.

    Leyla Əliyeva Səmərqənddə Əbədi şəhər kompleksi ilə tanış olub
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə Əbədi şəhər kompleksi ilə tanış olub
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə Əbədi şəhər kompleksi ilə tanış olub
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə Əbədi şəhər kompleksi ilə tanış olub
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə Əbədi şəhər kompleksi ilə tanış olub
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə Əbədi şəhər kompleksi ilə tanış olub
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə Əbədi şəhər kompleksi ilə tanış olub
    Leyla Əliyeva Əminə Ərdoğan Səmərqənd
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    Leyla Əliyeva Səmərqənddə "Əbədi şəhər" kompleksi ilə tanış olub
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