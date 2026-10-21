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    Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 21:09
    Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге и сообщил о планах продолжить обсуждения в трехстороннем формате с участием США, России и Украины.

    Как передает Report, об этом Уиткофф сообщил в социальной сети X.

    По его словам, он вместе с Джаредом Кушнером провел встречи с представителями России, Украины и европейских стран в Осло и Санкт-Петербурге, направленные на продвижение мирной инициативы президента США Дональда Трампа.

    "В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы развить прогресс, достигнутый в Осло на встрече с президентом Зеленским, обсудить рамочные принципы мирного урегулирования и поблагодарить президента Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, который смог вернуться домой к своей семье", - написал Уиткофф.

    Он подчеркнул, что переговоры носили конструктивный характер и будут продолжены на техническом уровне в трехстороннем формате с участием США, России и Украины.

    "Хотя впереди еще предстоит проделать важную работу, президент Трамп по-прежнему привержен прекращению этой войны и достижению всеобъемлющего, прочного мира, который обеспечит безопасность и процветание будущим поколениям", - добавил спецпосланник.

    Владимир Путин Стив Уиткофф Джаред Кушнер Российско-украинский конфликт
    Stiv Uitkoff Rusiya Prezidenti ilə danışıqları konstruktiv adlandırıb
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