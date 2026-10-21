Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным
- 21 октября, 2026
- 21:09
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге и сообщил о планах продолжить обсуждения в трехстороннем формате с участием США, России и Украины.
Как передает Report, об этом Уиткофф сообщил в социальной сети X.
По его словам, он вместе с Джаредом Кушнером провел встречи с представителями России, Украины и европейских стран в Осло и Санкт-Петербурге, направленные на продвижение мирной инициативы президента США Дональда Трампа.
"В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы развить прогресс, достигнутый в Осло на встрече с президентом Зеленским, обсудить рамочные принципы мирного урегулирования и поблагодарить президента Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, который смог вернуться домой к своей семье", - написал Уиткофф.
Он подчеркнул, что переговоры носили конструктивный характер и будут продолжены на техническом уровне в трехстороннем формате с участием США, России и Украины.
"Хотя впереди еще предстоит проделать важную работу, президент Трамп по-прежнему привержен прекращению этой войны и достижению всеобъемлющего, прочного мира, который обеспечит безопасность и процветание будущим поколениям", - добавил спецпосланник.
In Oslo and St. Petersburg, @JaredKushner and I met with Russian, Ukrainian, and European leaders to advance President Trump’s mission to end the war. In St. Petersburg, we met with President Putin to build on the progress made in Oslo with President Zelenskyy, discuss a peace framework, and thank President Putin for releasing American citizen Stephen Hubbard to return home to his family. These discussions were constructive, and will continue with trilateral talks between the United States, Russia, and Ukraine at the technical level. While there is still important work left to do, President Trump remains committed to seeing this war end and achieving a comprehensive, durable peace that will provide security and prosperity for generations to come.— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 21, 2026