Китай намерен содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке и в Африке

Китай готов содействовать урегулированию военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке, а также укреплению региональной безопасности и стабильности.

Как передает Report со ссылкой на МИД КНР, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим джибутийским коллегой Абдулкадером Хусейном Омаром, состоявшейся 21 октября в Пекине.

"Боевые действия на Ближнем Востоке продолжают распространяться на регион Африканского Рога и район Красного моря, обостряются старые и возникают новые противоречия. Безопасность судоходства в Красном море и Аденском заливе сталкивается с новыми угрозами", - отметил глава китайской дипломатии.

По его словам, Пекин готов совместно с Джибути и другими государствами укреплять взаимодействие и сотрудничество, прилагать усилия для снижения напряженности и предпринимать конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Ван И подчеркнул, что Китай и Джибути придерживаются схожих позиций по ключевым международным и региональным вопросам. Обе страны выступают за многосторонний подход, соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела государств и укрепление роли стран Глобального Юга.

Министр также напомнил об инициативах председателя КНР Си Цзиньпина, направленных на обеспечение мира и безопасности на Ближнем Востоке.