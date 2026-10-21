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    Китай намерен содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке и в Африке

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 21:38
    Китай намерен содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке и в Африке

    Китай готов содействовать урегулированию военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке, а также укреплению региональной безопасности и стабильности.

    Как передает Report со ссылкой на МИД КНР, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим джибутийским коллегой Абдулкадером Хусейном Омаром, состоявшейся 21 октября в Пекине.

    "Боевые действия на Ближнем Востоке продолжают распространяться на регион Африканского Рога и район Красного моря, обостряются старые и возникают новые противоречия. Безопасность судоходства в Красном море и Аденском заливе сталкивается с новыми угрозами", - отметил глава китайской дипломатии.

    По его словам, Пекин готов совместно с Джибути и другими государствами укреплять взаимодействие и сотрудничество, прилагать усилия для снижения напряженности и предпринимать конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе.

    Ван И подчеркнул, что Китай и Джибути придерживаются схожих позиций по ключевым международным и региональным вопросам. Обе страны выступают за многосторонний подход, соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела государств и укрепление роли стран Глобального Юга.

    Министр также напомнил об инициативах председателя КНР Си Цзиньпина, направленных на обеспечение мира и безопасности на Ближнем Востоке.

    Ван И Си Цзиньпин Эскалация на Ближнем Востоке МИД Китая
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