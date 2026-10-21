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    Çin Yaxın Şərq və Afrikada gərginliyin azaldılmasına kömək etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 22:49
    Çin Yaxın Şərq və Afrikada gərginliyin azaldılmasına kömək etmək niyyətindədir

    Çin Yaxın Şərq və Afrikada hərbi münaqişələrin həllinə, eləcə də regional təhlükəsizlik və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə kömək etməyə hazırdır.

    "Report" Çin Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Van Yi oktyabrın 21-də Pekində cibutili həmkarı Abdulkader Hüseyn Omarla görüşündə bildirib.

    "Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlar Afrika Buynuzu regionuna və Qırmızı dəniz bölgəsinə yayılmaqda davam edir, köhnə ziddiyyətlər kəskinləşir və yeniləri yaranır. Qırmızı dəniz və Ədən körfəzində gəmiçiliyin təhlükəsizliyi yeni təhdidlərlə üzləşir", - Çin diplomatiyasının rəhbəri qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Pekin Cibuti və digər dövlətlərlə birlikdə qarşılıqlı fəaliyyət, əməkdaşlığı gücləndirməyə, gərginliyi azaltmaq üçün səylər göstərməyə, regionda sülh və sabitliyi təmin etmək üçün konkret addımlar atmağa hazırdır.

    Van Yi vurğulayıb ki, Çin və Cibuti əsas beynəlxalq və regional məsələlərdə oxşar mövqelərdən çıxış edirlər. Hər iki ölkə çoxtərəfli yanaşmanın, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipinə əməl olunmasının və Qlobal Cənub ölkələrinin rolunun gücləndirilməsinin tərəfdarıdır.

    Nazir həmçinin Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpinin Yaxın Şərqdə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yönəlmiş təşəbbüslərini xatırladıb.

    Van Yi Si Cinpin Çin XİN Yaxın Şərqdə eskalasiya Afrika ölkələri
    Китай намерен содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке и в Африке
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