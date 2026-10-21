В Эфиопии при ударе беспилотника погибли четыре человека

В результате удара беспилотника на юге эфиопского штата Тыграй погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще пятеро получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщили два местных жителя.

По их словам, удар был нанесен вечером 20 октября в населенном пункте Финарва, расположенном примерно в 85 км к юго-западу от административного центра штата - города Мэкэле.

"Удар беспилотника пришелся по торговцам козами, когда они загружали животных в автомобиль", - рассказал агентству местный священник, пожелавший остаться неназванным.

Он сообщил, что четыре человека, включая двух детей, погибли на месте. "Я лично завернул тела всех погибших для погребения", - добавил священнослужитель.

Другой местный житель подтвердил число жертв и обстоятельства произошедшего. По его словам, эвакуация пострадавших в больницу была затруднена из-за отсутствия машины скорой помощи.

AFP отмечает, что не смогло независимо подтвердить полученные сведения. Представитель федеральной армии Эфиопии пока не ответил на запрос агентства о комментарии.

В штате Тыграй продолжаются боевые действия между федеральными войсками и повстанцами.