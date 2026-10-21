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    В Эфиопии при ударе беспилотника погибли четыре человека

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 21:00
    В Эфиопии при ударе беспилотника погибли четыре человека

    В результате удара беспилотника на юге эфиопского штата Тыграй погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще пятеро получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщили два местных жителя.

    По их словам, удар был нанесен вечером 20 октября в населенном пункте Финарва, расположенном примерно в 85 км к юго-западу от административного центра штата - города Мэкэле.

    "Удар беспилотника пришелся по торговцам козами, когда они загружали животных в автомобиль", - рассказал агентству местный священник, пожелавший остаться неназванным.

    Он сообщил, что четыре человека, включая двух детей, погибли на месте. "Я лично завернул тела всех погибших для погребения", - добавил священнослужитель.

    Другой местный житель подтвердил число жертв и обстоятельства произошедшего. По его словам, эвакуация пострадавших в больницу была затруднена из-за отсутствия машины скорой помощи.

    AFP отмечает, что не смогло независимо подтвердить полученные сведения. Представитель федеральной армии Эфиопии пока не ответил на запрос агентства о комментарии.

    В штате Тыграй продолжаются боевые действия между федеральными войсками и повстанцами.

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