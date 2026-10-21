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    В Словакии отключили ряд государственных сайтов из-за угрозы кибератак

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 22:16
    В Словакии отключили ряд государственных сайтов из-за угрозы кибератак

    В Словакии временно отключили ряд государственных сайтов из-за критической уязвимости в языке программирования PHP, которая может быть использована хакерами для проведения кибератак.

    Как передает Report со ссылкой на портал Dennik N, распоряжение об отключении сайтов поступило из аппарата правительства страны на основании рекомендации Национального управления кибербезопасности.

    В частности, недоступен официальный сайт Министерства внутренних дел Словакии.

    Аналогичные меры приняты в соседней Чехии, где международный аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге частично ограничил работу своего сайта.

    Разработчики PHP сообщили об обнаруженной уязвимости 20 октября и выпустили обновление безопасности.

    По имеющимся данным, злоумышленники уже пытаются воспользоваться уязвимостью, которая потенциально позволяет удаленно выполнять команды на веб-серверах, использующих PHP.

    Хакерская атака (Кибератаки) Словакия
    Slovakiyada kiberhücum təhlükələri səbəbindən bir neçə dövlət saytı müvəqqəti deaktiv edilib
    44 filmi
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