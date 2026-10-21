İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Slovakiyada kiberhücum təhlükələri səbəbindən bir neçə dövlət saytı müvəqqəti deaktiv edilib

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 22:37
    Slovakiyada kiberhücum təhlükələri səbəbindən bir neçə dövlət saytı müvəqqəti deaktiv edilib

    Slovakiya PHP proqramlaşdırma dilindəki kritik zəiflik səbəbindən bir neçə dövlət veb saytını müvəqqəti olaraq deaktiv edib, hakerlər bu zəiflikdən kiberhücumlar həyata keçirmək üçün istifadə edə bilərlər.

    "Report"un "Dennik N" portalına istinadən məlumatına görə, veb saytların deaktiv edilməsi əmri hökumət ofisindən Milli Kiber Təhlükəsizlik İdarəsinin tövsiyəsi əsasında verilib.

    Xüsusilə, Slovakiya Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi saytı artıq əlçatan deyil. Oxşar tədbirlər qonşu Çexiyada da görülüb, burada Praqadakı Vatslav Havel Beynəlxalq Hava Limanının veb saytına giriş qismən məhdudlaşdırıb.

    PHP tərtibatçıları proqramın zəifliyi barədə 20 oktyabrda məlumat verib və təhlükəsizlik yeniləməsini yayımlayıblar.

    Məlumatlara görə, cinayətkarlar artıq PHP ilə işləyən veb serverlərdə uzaqdan komandaların icrasına imkan verən zəiflikdən istifadə etməyə çalışırlar.

    Kiberhücum halları Hakerlər Slovakiya
    В Словакии отключили ряд государственных сайтов из-за угрозы кибератак
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    23:09
    Azərbaycanla Macarıstan arasında hüquq sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    22:55
    ABŞ İranla əlaqələrə görə hüquq şirkətinə sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    22:54
    Foto
    Aİ rəsmiləri "Qarabağ İtkin Ailələri" İctimai Birliyinin üzvləri ilə görüşüblər
    Xarici siyasət
    22:49
    Çin Yaxın Şərq və Afrikada gərginliyin azaldılmasına kömək etmək niyyətindədir
    Digər ölkələr
    22:42
    "LANDAU Lions" FIBA Avropa Kubokunda Danimarka komandasına uduzub
    Komanda
    22:37
    Slovakiyada kiberhücum təhlükələri səbəbindən bir neçə dövlət saytı müvəqqəti deaktiv edilib
    Digər ölkələr
    22:30
    Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində ictimai etimadın qorunması niyə vacibdir?
    Analitika
    22:22
    Foto
    Leyla Əliyeva Səmərqənddə "Əbədi şəhər" kompleksi ilə tanış olub
    Xarici siyasət
    22:11
    Türkiyə Qara dənizdə təhlükəsizlik üçün Rusiya və Ukrayna ilə təmasdadır
    Region
    Bütün Xəbər Lenti