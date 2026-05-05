Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

При бомбардировке российскими войсками украинского Краматорска сегодня погибли пять человек.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

"В Краматорске в Донецкой области продолжается спасательная операция на месте российского удара авиабомбами. Удар был нанесен прямо по центру города, по людям. На данный момент известно как минимум о пяти раненых и пяти погибших. Искренние соболезнования родным и близким. К сожалению, число жертв может возрасти", - написал он.

Зеленский отметил, что на месте работают спасатели и медики.