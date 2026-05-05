Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску
Другие страны
- 05 мая, 2026
- 20:07
При бомбардировке российскими войсками украинского Краматорска сегодня погибли пять человек.
Как сообщает местное бюро Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.
"В Краматорске в Донецкой области продолжается спасательная операция на месте российского удара авиабомбами. Удар был нанесен прямо по центру города, по людям. На данный момент известно как минимум о пяти раненых и пяти погибших. Искренние соболезнования родным и близким. К сожалению, число жертв может возрасти", - написал он.
Зеленский отметил, что на месте работают спасатели и медики.
Последние новости
20:37
Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНОАрмия
20:20
Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победитьДругие страны
20:11
Видео
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood AzerbaijanВнутренняя политика
20:07
Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по КраматорскуДругие страны
19:54
США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливеДругие страны
19:43
В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военныхДругие страны
19:32
Фариз Рзаев: Политический диалог между Баку и Варшавой демонстрирует устойчивую динамикуВнешняя политика
19:25
Радомский: Польша нацелена на укрепление политических и экономических связей с АзербайджаномВнешняя политика
19:22
Фото