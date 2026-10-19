Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения вопросов ядерного разоружения.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Отвечая на вопрос о возможности проведения такой встречи, Трамп отметил, что никаких договоренностей пока нет, однако он готов рассмотреть эту инициативу.

"Нет, но я бы это сделал", - сказал президент США.

По его словам, главной темой возможных переговоров стали бы ядерные вооружения и денуклеаризация.

"Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации", - добавил Трамп.