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    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 23:50
    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения вопросов ядерного разоружения.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

    Отвечая на вопрос о возможности проведения такой встречи, Трамп отметил, что никаких договоренностей пока нет, однако он готов рассмотреть эту инициативу.

    "Нет, но я бы это сделал", - сказал президент США.

    По его словам, главной темой возможных переговоров стали бы ядерные вооружения и денуклеаризация.

    "Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации", - добавил Трамп.

    Владимир Путин Дональд Трамп Си Цзиньпин
    Tramp Putin və Si Cinpinlə nüvə tərksilahını müzakirə etməyə hazırdır
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