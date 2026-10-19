Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином
Другие страны
- 19 октября, 2026
- 23:50
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения вопросов ядерного разоружения.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома.
Отвечая на вопрос о возможности проведения такой встречи, Трамп отметил, что никаких договоренностей пока нет, однако он готов рассмотреть эту инициативу.
"Нет, но я бы это сделал", - сказал президент США.
По его словам, главной темой возможных переговоров стали бы ядерные вооружения и денуклеаризация.
"Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации", - добавил Трамп.
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