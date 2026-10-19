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    В Турции при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 15 человек

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 23:36
    В Турции при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 15 человек

    В турецкой провинции Адыяман в результате столкновения микроавтобуса, перевозившего сельскохозяйственных рабочих, с легковым автомобилем пострадали 15 человек.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, на место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии.

    Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

    Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

    Турция Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Пострадавшие (раненые)
    Türkiyədə yol qəzası nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb
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