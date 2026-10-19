В Турции при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 15 человек
В регионе
- 19 октября, 2026
- 23:36
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В турецкой провинции Адыяман в результате столкновения микроавтобуса, перевозившего сельскохозяйственных рабочих, с легковым автомобилем пострадали 15 человек.
Как передает Report со ссылкой на местные медиа, на место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии.
Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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