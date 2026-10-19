В Турции при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 15 человек

В турецкой провинции Адыяман в результате столкновения микроавтобуса, перевозившего сельскохозяйственных рабочих, с легковым автомобилем пострадали 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на местные медиа, на место происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники жандармерии.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.