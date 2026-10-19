Türkiyədə yol qəzası nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb
Region
- 19 oktyabr, 2026
- 23:20
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Türkiyənin Adıyaman vilayətində kənd təsərrüfatı işçilərini daşıyan mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb.
Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.
Hadisə yerinə təcili yardım və jandarm əməkdaşları cəlb olunub. Xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.
Qəzanın başvermə səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.
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