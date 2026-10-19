İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Türkiyədə yol qəzası nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb

    Region
    • 19 oktyabr, 2026
    • 23:20
    Türkiyədə yol qəzası nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb

    Türkiyənin Adıyaman vilayətində kənd təsərrüfatı işçilərini daşıyan mikroavtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Hadisə yerinə təcili yardım və jandarm əməkdaşları cəlb olunub. Xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.

    Qəzanın başvermə səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Adıyaman Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 15 человек
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