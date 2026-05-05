Фариз Рзаев: Политический диалог между Баку и Варшавой демонстрирует устойчивую динамику

Политический диалог между Азербайджаном и Польшей демонстрирует устойчивую динамику.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на мероприятии, приуроченном к 235-й годовщине принятия Конституции Польши.

По его словам, контакты между двумя странами носят регулярный характер и охватывают различные направления сотрудничества.

"Делегация парламентской группы дружбы Польша-Азербайджан посетила нашу страну. Состоялись очередное заседание межправительственной комиссии, а также раунд консульских консультаций. Недавно состоялся телефонный разговор глав МИД двух стран. Все это подтверждает последовательное и целенаправленное развитие нашего сотрудничества", - отметил он.

Рзаев подчеркнул, что важную роль в укреплении взаимопонимания между народами играют обмены в сферах образования, культуры и науки. "Большое число азербайджанских студентов, обучающихся в Польше, является наглядным свидетельством этого сотрудничества", - добавил замминистра.

Он выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Польшей будут и далее укрепляться и расширяться во благо двух государств и народов.