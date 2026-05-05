Анкара выступила за новый формат сотрудничества АБР со странами выше среднего дохода

Турция призывает Азиатский банк развития (АБР) выработать новый подход к работе со странами с уровнем дохода выше среднего.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил заместитель управляющего от Турции Керем Денмяз в ходе деловой сессии управляющих в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

По его словам, такой подход должен быть гибким и учитывать специфику каждой страны для достижения максимального эффекта.