Анкара выступила за новый формат сотрудничества АБР со странами выше среднего дохода
- 05 мая, 2026
- 09:27
Турция призывает Азиатский банк развития (АБР) выработать новый подход к работе со странами с уровнем дохода выше среднего.
Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил заместитель управляющего от Турции Керем Денмяз в ходе деловой сессии управляющих в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.
По его словам, такой подход должен быть гибким и учитывать специфику каждой страны для достижения максимального эффекта.
