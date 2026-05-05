Türkiyə ADB-nin gəliri orta səviyyədən yüksək ölkələrlə yeni əməkdaşlıq formatının lehinə çıxış edib
Maliyyə
- 05 may, 2026
- 09:53
Türkiyə Asiya İnkişaf Bankını (ADB) gəliri orta səviyyədən yüksək olan ölkələrlə işə dair yeni yanaşma hazırlamağa çağırır.
"Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Türkiyəni təmsil edən nümayəndə Kerem Dönmez ADB Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik toplantısı çərçivəsində rəhbərlərin işgüzar sessiyasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, maksimum effekt əldə etmək üçün bu cür yanaşma çevik olmalı və hər bir ölkənin spesifikasını nəzərə almalıdır.
