На юге Ирана загорелось несколько судов
В регионе
- 05 мая, 2026
- 09:28
Несколько судов загорелось в порту Дейер (провинция Бушер) на юге Ирана.
Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Mehr.
Сообщается, что горят четыре лодки, пожар на одной из них практически потушен. Причина возгорания неизвестна.
