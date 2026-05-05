İranın cənubunda bir neçə gəmi yanıb
Region
- 05 may, 2026
- 09:38
İranın cənubunda Deyer limanında (Buşehr əyaləti) bir neçə gəmi yanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, dörd qayıq yanır, onlardan birindəki yanğın, demək olar ki, söndürülüb. Yanğının səbəbi məlum deyil.
