    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Qarabağda PUA ilə hündür bitki örtüyü olan ərazilərin topoqrafik planlarının çıxarılması üzrə təlim keçirilib

    • 05 may, 2026
    • 11:21
    Qarabağda PUA ilə hündür bitki örtüyü olan ərazilərin topoqrafik planlarının çıxarılması üzrə təlim keçirilib

    LİDAR cihazı ilə (işıq şüaları ilə məsafəölçən sistem) təchiz olunmuş pilotsuz uçuş aparatları (PUA) vasitəsi ilə Qarabağda sıx və hündür bitki örtüyü olan ərazilərdə topoqrafik planların çıxarılması təlimi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a AMEA Arxeologiya və Antropologiya İnstitutundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, layihənin əsas məqsədi Qarabağın Dəmir dövrünə aid kurqanlarının və onların ətrafında yerləşən yaşayış yerlərinin Coğrafi İnformasiya Sistemləri (GIS) vasitəsilə öyrənilməsi və bu abidələrin rəqəmsal xəritələrinin hazırlanmasıdır. Bu yanaşma kurqanlar və yaşayış yerlərinin harada və hansı şəraitdə yerləşdiyini daha aydın göstərməyə, onların təbii mühitlə əlaqəsini anlamağa imkan verir. Eyni zamanda, bu məlumatlar gələcəkdə yeni arxeoloji abidələrin aşkar edilə biləcəyi ərazilərin müəyyən olunmasına da yardım edəcək.

    Həmçinin, alimlərin əldə etdikləri bilik və bacarıqlar layihənin növbəti mərhələlərində rəqəmsal metodların daha effektiv tətbiqinə imkan yaradacaq.

