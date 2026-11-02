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    "Tam Store" barədə inzibati protokol tərtib olunub

    Biznes
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:43
    Tam Store barədə inzibati protokol tərtib olunub

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi "Tam Store" MMC barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edib.

    Bu barədə "Report"a Agentlikdən bildirilib.

    Məlumata əsasən, Agentliyin İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi və İstehlak bazarına nəzarət şöbələrinin apardığı yoxlamalar zamanı marketdə qida məhsulunun üzərində göstərilmiş qiymətdən baha satıldığı müəyyən edilib.

    Bununla da "Tam Store" MMC barəsində "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" qanunun 13-cü maddəsinin 1-ci bəndinin tələblərini pozub.

    Şirkətin əməlində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 447.0.1-ci (malın hesabına dair istehlakçıların az miqdarda aldadılması) maddəsinin əlamətləri müəyyən olunduğu üçün barəsində inzibati xəta haqqında protokol rəsmiləşdirilib.

    İstehlakçı hüquqları Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi
    В отношении Tam Store составлен административный протокол за завышение цен
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