В отношении Tam Store составлен административный протокол за завышение цен

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте составило административный протокол в отношении ООО Tam Store.

Как сообщили Report в агентстве, в ходе проверок, проведенных отделами защиты прав потребителей и контроля над потребительским рынком, выявлены случаи продажи продуктов питания по ценам, превышающим указанные на упаковке.

Таким образом, Tam Store нарушил требования пункта 1 статьи 13 закона "О защите прав потребителей".

Поскольку в действиях компании усмотрены признаки статьи 447.0.1 Кодекса об административных проступках, в отношении нее составлен административный протокол.