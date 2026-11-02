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    В отношении Tam Store составлен административный протокол за завышение цен

    Бизнес
    • 02 ноября, 2026
    • 12:30
    В отношении Tam Store составлен административный протокол за завышение цен

    Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте составило административный протокол в отношении ООО Tam Store.

    Как сообщили Report в агентстве, в ходе проверок, проведенных отделами защиты прав потребителей и контроля над потребительским рынком, выявлены случаи продажи продуктов питания по ценам, превышающим указанные на упаковке.

    Таким образом, Tam Store нарушил требования пункта 1 статьи 13 закона "О защите прав потребителей".

    Поскольку в действиях компании усмотрены признаки статьи 447.0.1 Кодекса об административных проступках, в отношении нее составлен административный протокол.

    Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Защита прав потребителей Кодекс об административных проступках
    "Tam Store" barədə inzibati protokol tərtib olunub
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