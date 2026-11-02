В отношении Tam Store составлен административный протокол за завышение цен
Бизнес
- 02 ноября, 2026
- 12:30
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Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте составило административный протокол в отношении ООО Tam Store.
Как сообщили Report в агентстве, в ходе проверок, проведенных отделами защиты прав потребителей и контроля над потребительским рынком, выявлены случаи продажи продуктов питания по ценам, превышающим указанные на упаковке.
Таким образом, Tam Store нарушил требования пункта 1 статьи 13 закона "О защите прав потребителей".
Поскольку в действиях компании усмотрены признаки статьи 447.0.1 Кодекса об административных проступках, в отношении нее составлен административный протокол.
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