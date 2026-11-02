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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    İsrail ordusu Qəzza zolağında HƏMAS-ın dörd yaraqlısının öldürüldüyünü bildirib

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:46
    İsrail ordusu Qəzza zolağında HƏMAS-ın dörd yaraqlısının öldürüldüyünü bildirib

    İsrail Müdafiə Ordusu Qəzza zolağının şimalında endirilən bir neçə aviazərbə nəticəsində HƏMAS-ın hərbi qanadının dörd yaraqlısının öldürüldüyünü bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Bəyanata əsasən, oktyabrın 31-də endirilmiş iki ayrı zərbə zamanı HƏMAS-ın hərbi qanadının möhkəmləndirilməsi və Qəzza zolağında onun imkanlarının artırılması ilə məşğul olan Nəbil Həmad, eləcə də, snayper bölməsinin komandiri Mühənnəd Nader Mahmud Dəhdux öldürülüb.

    Bundan başqa, oktyabrın 22-də endirilmiş iki zərbə nəticəsində daha iki yaraqlı - Vael Naif Fəhmi Musəlləm, İsrail ordusu onu "Nuhba" bölməsinin üzvü adlandırır, eləcə də raket qoşunları bölməsinin komandiri Ərəfat Kamal Məhəmməd Arair öldürülüb.

    HƏMAS qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu (SAXAL) Qəzza
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации четырех боевиков ХАМАС в секторе Газа
    IDF: 4 more Hamas operatives killed in recent Gaza strikes
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