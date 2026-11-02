İsrail ordusu Qəzza zolağında HƏMAS-ın dörd yaraqlısının öldürüldüyünü bildirib
- 02 noyabr, 2026
- 11:46
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İsrail Müdafiə Ordusu Qəzza zolağının şimalında endirilən bir neçə aviazərbə nəticəsində HƏMAS-ın hərbi qanadının dörd yaraqlısının öldürüldüyünü bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Bəyanata əsasən, oktyabrın 31-də endirilmiş iki ayrı zərbə zamanı HƏMAS-ın hərbi qanadının möhkəmləndirilməsi və Qəzza zolağında onun imkanlarının artırılması ilə məşğul olan Nəbil Həmad, eləcə də, snayper bölməsinin komandiri Mühənnəd Nader Mahmud Dəhdux öldürülüb.
Bundan başqa, oktyabrın 22-də endirilmiş iki zərbə nəticəsində daha iki yaraqlı - Vael Naif Fəhmi Musəlləm, İsrail ordusu onu "Nuhba" bölməsinin üzvü adlandırır, eləcə də raket qoşunları bölməsinin komandiri Ərəfat Kamal Məhəmməd Arair öldürülüb.