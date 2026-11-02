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    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации четырех боевиков ХАМАС в секторе Газа

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 11:31
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации четырех боевиков ХАМАС в секторе Газа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации четырех боевиков военного крыла ХАМАС в результате нескольких авиаударов на севере сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии в соцсети Х.

    Согласно заявлению, в ходе двух отдельных ударов, нанесенных 31 октября, были ликвидированы Набиль Хамад, руководитель одного из подразделений структуры по набору бойцов, занимавшийся укреплением военного крыла ХАМАС и наращиванием его возможностей в секторе Газа, а также Моханнад Надер Махмуд Дахдух - командир снайперского подразделения, который, по утверждению ЦАХАЛ, участвовал в боевых действиях и готовил атаки против израильских военнослужащих.

    Кроме того, в результате двух ударов 22 октября были ликвидированы еще два боевика: Ваэль Наиф Фахми Мусаллам, которого израильская армия назвала участником подразделения "Нухба" и обвинила в проникновении на территорию Израиля во время нападения 7 октября, и Арафат Камаль Мухаммад Араир - командир подразделения ракетных войск.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Палестинское движение ХАМАС Государство Израиль Сектор Газа
    İsrail ordusu Qəzza zolağında HƏMAS-ın dörd yaraqlısının öldürüldüyünü bildirib
    IDF: 4 more Hamas operatives killed in recent Gaza strikes
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