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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Qafqazda ölkələrarası xüsusi tənzimləmə rejiminin tətbiqi müzakirə edilib

    Maliyyə
    • 02 noyabr, 2026
    • 12:20
    Qafqazda ölkələrarası xüsusi tənzimləmə rejiminin tətbiqi müzakirə edilib

    Qafqaz regionunda ölkələrarası xüsusi tənzimləmə rejiminin tətbiqi imkanları müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun baş direktoru Sadiq Axundov Tbilisi Maliyyə Sammiti 2026 çərçivəsində keçirilən "Sərhədlərarası maliyyə innovasiyası: regionun birgə sınaqdan keçirə biləcəyi imkanların müəyyənləşdirilməsi" adlı dəyirmi masada iştirak edib.

    O, ani ödəniş sistemlərinin sərhədlərarası inteqrasiyası, ödəniş infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və maliyyə innovasiyalarının genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən layihələr, həmçinin ölkələrarası xüsusi tənzimləmə rejiminin tətbiqi imkanları barədə iştirakçılara ətraflı məlumat təqdim edib, digər spikerlərlə mövcud yanaşmalar ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, həmçinin regional əməkdaşlığın əhəmiyyətindən danışarkən maliyyə innovasiyalarının inkişafı, ödəniş sistemlərinin qarşılıqlı inteqrasiyası və yeni texnoloji həllərin tətbiqi istiqamətində təcrübə mübadiləsinin və birgə təşəbbüslərin genişləndirilməsinin regionda daha çevik, əlçatan və səmərəli maliyyə ekosisteminin formalaşmasına töhfə verəcəyini bildirib.

    Gürcüstan Milli Bankının Qlobal Maliyyə və Texnologiya Şəbəkəsi (GFTN) ilə birgə təşkil etdiyi ikigünlük tədbir mərkəzi bank rəhbərlərini, maliyyə institutlarının nümayəndələrini, fintex liderlərini və qlobal innovasiya məkanının tanınmış simalarını regional iqtisadi dəhlizlər, rəqəmsal maliyyə, tokenləşdirmə və maliyyə xidmətlərində süni intellekt mövzularının müzakirəsi ətrafında toplayıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Sadiq Axundov
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