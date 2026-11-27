Azərbaycanda daha 124 yeni dövlət standartının layihəsi hazırlanıb
- 27 noyabr, 2026
- 11:09
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Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun (AZSTAND) təsis etdiyi "İstehlak malları" Standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə daha 124 yeni dövlət standartının layihəsini hazırlayıb.
"Report" bu barədə Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Komitənin ilk iclası keçirilib. İclasda Agentliyin və AZSTAND-ın nümayəndələri ilə yanaşı, İqtisadiyyat Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin, Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutunun, eləcə də "Azersun Holding" MMC-nin və digər aidiyyəti təşkilatların təmsilçiləri iştirak ediblər.
İclas zamanı Texniki Komitənin üzvlüyünə yeni namizədlərin irəli sürülməsi və onların namizədliklərinin səsverməyə çıxarılması məsələləri müzakirə edilib. Bununla əlavə, hazırlanmaqda olan "Uşaqlar və yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların təhlükəsizliyi haqqında", "Qablaşdırmanın təhlükəsizliyi haqqında" və "Yüngül sənaye məhsullarının təhlükəsizliyi haqqında" milli texniki reqlamentlərin əsas tələblərinin təmin edilməsi məqsədilə istinad standartları kimi tətbiqi nəzərdə tutulan 124 yeni dövlət standartı layihəsi müzakirə olunub. Müzakirələr zamanı standart layihələri ilə bağlı iştirakçıların rəy və təklifləri dinlənilib, sənədlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq məsələlər nəzərdən keçirilib. Yekunda standart layihələrinin qəbulu üçün AZSTAND-a təqdim olunması barədə müvafiq qərar qəbul edilib.
Texniki Komitənin əsas məqsədi məişətdə istifadə olunan qeyri-ərzaq məhsulları, şəxsi istifadə vasitələri, ev və məişət ləvazimatları, plastik, kağız və karton məmulatları, məktəb və dəftərxana ləvazimatları, qablaşdırma materialları və digər istehlak malları sahəsində dövlət, beynəlxalq, regional və dövlətlərarası standartların hazırlanması prosesində maraqlı tərəflərin fəal iştirakını təmin etməkdir.sad