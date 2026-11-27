"Azərsun Holdinq"in şirkəti yenidən təşkil olunur
Biznes
- 27 noyabr, 2026
- 11:11
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"Azərsun Holdinq" MMC-yə məxsus "Sun Food" MMC yenidən təşkil olunduğunu elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, buna səbəb "Media Balans" MMC-nin ona qoşularaq ləğv olunmasıdır.
Kreditorlar tələblərini Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi, Heydər Əliyev prospekti, 134 ünvanına bildirə bilərlər.
Xatırladaq ki, "Media Balans" 2018-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 50 min manatdır.
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