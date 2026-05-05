Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb
Futbol
- 05 may, 2026
- 11:25
Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Babək Quliyev UEFA-dan dəvət alıb.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, Almaniyanın paytaxtı Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminara qatılacaq.
Mayın 11-dən 13-dək təşkil olunacaq tədbirdə Avropanın müxtəlif ölkələrindən 70 UEFA hakim-inspektorunun iştirakı nəzərdə tutulur.
