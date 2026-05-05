İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Barselona" Ferran Torreslə danışıqları dayandırıb

    Futbol
    • 05 may, 2026
    • 11:20
    Barselona Ferran Torreslə danışıqları dayandırıb

    İspaniya millisinin futbolçusu Ferran Torresin "Barselona" klubundakı gələcəyi qeyri-müəyyəndir.

    "Report" yerli AS nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi ilə hücumçu arasında müqavilənin müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlar dayandırılıb.

    Klub 26 yaşlı oyunçunun sözləşməsinin müddətini yeniləməmək qərarına gəlib.

    Xatırladaq ki, F.Torresin hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir. O, cari mövsüm 46 matçda 20 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Barselona FK Ferran Torres Müqavilə müddəti

    Son xəbərlər

    11:57

    Leya Qutierres: "Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir"

    İnfrastruktur
    11:47

    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək

    Sağlamlıq
    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:39

    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

    ASK
    11:32

    Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Brüsselin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdır

    Region
    11:29
    Foto

    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Digər
    11:27

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb

    İnfrastruktur
    11:25

    Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb

    Futbol
    11:24

    Bakı metrosundan apreldə 20 milyondan çox sərnişin istifadə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti