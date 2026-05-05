    Tacikistan 2027-ci ildən ADB-nin güzəştli kreditləşlərinə çıxış əldə edəcək

    Tacikistan Dünya Bankının Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (IDA) ölkələri kateqoriyasına keçməsi ilə əlaqədar olaraq 2027-ci ildən Asiya İnkişaf Bankının (ADB) güzəştli kreditlərinə çıxış əldə edəcək.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu ADB-nin Mərkəzi və Qərbi Asiya departamentinin baş direktoru Leya Qutyerres (Leah Gutierrez) bankın Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində keçirilən və bankın bu regiondakı fəaliyyətinə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Baş direktor qeyd edib ki, hazırda Tacikistan Asiya İnkişaf Fondu kimi tanınan fondun qrant resurslarına girişə malikdir. "Perspektivdə, 2027-ci ildən etibarən Tacikistan IDA ölkələri kateqoriyasına aid ediləcək. Bizim üçün bu o deməkdir ki, dövlət faktiki olaraq güzəştli kredit resurslarından istifadə etmək imkanı qazanacaq. Tacikistan bu yeni təsnifat qrupuna keçdikcə, biz bankın müxtəlif "pəncərələri" (xüsusi fondları) vasitəsilə əlavə qrant vəsaitlərinin cəlb edilməsi üçün müraciətlər yönəltmək niyyətindəyik", - L. Qutyerres deyib.

    Onun sözlərinə görə, bankın strukturunda iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizəyə və onun fəsadlarının yumşaldılmasına yönəlmiş layihələr üçün "pəncərələr" fəaliyyət göstərir: "Bundan əlavə, regional əməkdaşlığa dəstək üçün də "pəncərələr" mövcuddur. Biz Tacikistanın ölkə limitini artırmaq məqsədilə bu tematik pəncərələrdən istifadə etmək üçün maksimum səy göstərəcəyik".

    Tacikistan Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (IDA)
    Таджикистан с 2027 года получит доступ к льготному кредитованию АБР
    Tajikistan to have access to concessional ADB lending from 2027

