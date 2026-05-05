Таджикистан с 2027 года получит доступ к льготному кредитованию АБР

Таджикистан с 2027 года получит доступ к льготному кредитованию со стороны Азиатского банка развития (АБР) в связи с переходом в категорию стран Международной ассоциации развития (МАР) Всемирного банка.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявила генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии АБР Лея Гутиеррес (Leah Gutierrez) на пресс-конференции, посвященной работе банка в данном регионе, которая проходит в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих банка.

Гендиректор отметила, что на данный момент Таджикистан располагает доступом к грантовым ресурсам из фонда, известного как Азиатский фонд развития. "В перспективе, с 2027 года, Таджикистан будет отнесен к категории стран МАР. Для нас это означает, что государство фактически получит возможность пользоваться льготными кредитными ресурсами. По мере перехода Таджикистана в эту новую классификационную группу мы намерены направлять заявки на привлечение дополнительных грантовых средств через различные "окна" (специальные фонды) банка", - подчеркнула Л. Гутиеррес.

По ее словам, в структуре банка функционируют "окна" для проектов, направленных на противодействие изменению климата и смягчение его последствий: "Помимо этого, существуют "окна" для содействия региональному сотрудничеству. Мы приложим максимум усилий, чтобы использовать эти тематические окна в целях увеличения странового лимита Таджикистана".