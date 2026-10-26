В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость выросла на 4%

В январе-сентябре в Азербайджане зарегистрировано 275 976 прав собственности на недвижимость - на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам, 51 427 регистраций (19%) были первичными, а 224 549 (81%) - повторными. Их число выросло на 3,4% и 4,1% соответственно.

Число регистраций увеличилось по сделкам купли-продажи на 13,1%, дарения - на 13%, наследования - на 5,4%, а также по другим операциям - на 17,4%. При этом регистрация ранее возникших прав сократилась на 30,1%, главным образом из-за завершения исполнения указа президента от 7 октября 2021 года о регулировании земельных отношений.

По видам недвижимости рост составил 2,9% для квартир, 16,8% для индивидуальных жилых и дачных домов, 11,6% для нежилых помещений и 9,3% для нежилых зданий. Регистрация прав на многоэтажные жилые здания сократилась на 26,3%, предприятия как имущественные комплексы - на 5,6%, земельные участки - на 0,7%.

В Баку зарегистрировано 81 239 прав собственности, остальные - в регионах.

За девять месяцев также зарегистрировано 49 646 ипотек и 5 692 обременения (аренда и пользование) - на 10,9% и 11,5% больше, чем годом ранее. Число технических паспортов на объекты недвижимости выросло на 2,5%, до 193 414.