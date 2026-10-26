Азербайджан и Вьетнам обсудили применение цифровых технологий в сфере высшего аудита.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.

Согласно информации, делегация под руководством председателя Палаты Вугара Гюльмамедова находится с визитом во Вьетнаме с целью участия в международной конференции высокого уровня на тему "Высшие органы аудита в меняющемся мире: видение, институциональные рамки и инновации".

В рамках визита состоялась встреча с представителями Государственного аудиторского офиса Вьетнама во главе с главным аудитором Нгуеном Ху Нгияном. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя высшими органами аудита, а также возможности взаимодействия в рамках международных организаций.

Стороны обменялись мнениями по вопросам совершенствования государственного аудита, применения инновационных подходов и цифровых технологий в аудиторских процессах, а также расширения обмена профессиональным опытом.