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    Азербайджан и Вьетнам обсудили применение цифровых технологий в сфере высшего аудита

    Финансы
    • 26 октября, 2026
    • 17:43
    Азербайджан и Вьетнам обсудили применение цифровых технологий в сфере высшего аудита

    Азербайджан и Вьетнам обсудили применение цифровых технологий в сфере высшего аудита.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Счетную палату.

    Согласно информации, делегация под руководством председателя Палаты Вугара Гюльмамедова находится с визитом во Вьетнаме с целью участия в международной конференции высокого уровня на тему "Высшие органы аудита в меняющемся мире: видение, институциональные рамки и инновации".

    В рамках визита состоялась встреча с представителями Государственного аудиторского офиса Вьетнама во главе с главным аудитором Нгуеном Ху Нгияном. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя высшими органами аудита, а также возможности взаимодействия в рамках международных организаций.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам совершенствования государственного аудита, применения инновационных подходов и цифровых технологий в аудиторских процессах, а также расширения обмена профессиональным опытом.

    Азербайджан и Вьетнам обсудили применение цифровых технологий в сфере высшего аудита
    Азербайджан и Вьетнам обсудили применение цифровых технологий в сфере высшего аудита

    Счетная палата Азербайджанской Республики Вугар Гюльмамедов Вьетнам
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    Azərbaycan və Vyetnam ali auditdə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib
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    Azerbaijan, Vietnam mull digital technologies in supreme audit
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