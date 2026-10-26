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    В США арестован подросток связи со стрельбой возле университетского стадиона

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 18:00
    В США арестован подросток связи со стрельбой возле университетского стадиона

    В связи со стрельбой, произошедшей в минувшие выходные недалеко от стадиона Bragg Memorial Stadium Университета Флориды A&M (США) арестован 15-летний подросток.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC news со ссылкой на начальника полиции Лоуренса Ревелла.

    Подростку предъявлено 11 обвинений в покушении на убийство второй степени и незаконном хранении огнестрельного оружия несовершеннолетним.

    "Хотя этот арест является значительным шагом вперед, наша работа еще далека от завершения. Мы по-прежнему полны решимости привлечь виновных к ответственности. То, что должно было стать праздничными выходными в нашем городе, превратилось в ночь страха и насилия для жертв и их семей", - сказал он.

    Отметим, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

    Стрельба в США Учебное заведение
    ABŞ-də universitetin stadionu yaxınlığında baş verən atışma ilə əlaqədar bir yeniyetmə həbs edilib
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