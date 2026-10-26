В США арестован подросток связи со стрельбой возле университетского стадиона

В связи со стрельбой, произошедшей в минувшие выходные недалеко от стадиона Bragg Memorial Stadium Университета Флориды A&M (США) арестован 15-летний подросток.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC news со ссылкой на начальника полиции Лоуренса Ревелла.

Подростку предъявлено 11 обвинений в покушении на убийство второй степени и незаконном хранении огнестрельного оружия несовершеннолетним.

"Хотя этот арест является значительным шагом вперед, наша работа еще далека от завершения. Мы по-прежнему полны решимости привлечь виновных к ответственности. То, что должно было стать праздничными выходными в нашем городе, превратилось в ночь страха и насилия для жертв и их семей", - сказал он.

Отметим, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.