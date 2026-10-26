ABŞ-də universitetin stadionu yaxınlığında baş verən atışma ilə əlaqədar bir yeniyetmə həbs edilib
- 26 oktyabr, 2026
- 18:24
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ABŞ-də ötən həftə sonu Florida A&M Universitetinin "Bragg Memorial Stadium" stadionu yaxınlığında baş verən atışma ilə əlaqədar 15 yaşlı yeniyetmə həbs edilib.
"Report" "NBC News" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər polisinin rəisi Lourens Revell məlumat verib.
Yeniyetməyə ikinci dərəcəli qəsdən adam öldürməyə cəhdə görə 11 ittiham və yetkinlik yaşına çatmayan şəxs tərəfindən odlu silahın qanunsuz saxlanması ittihamı irəli sürülüb.
"Bu həbs önəmli bir addım olsa da, işimiz hələ başa çatmayıb. Biz günahkarları məsuliyyətə cəlb etməkdə qətiyyətliyik. Şəhərimizdə bayram ab-havasında keçməli olan həftəsonu zərərçəkənlər və onların ailələri üçün qorxu və zorakılıq gecəsinə çevrildi", - o bildirib.
Qeyd edək ki, atışma nəticəsində altısı yetkinlik yaşına çatmayan olmaqla azı 12 nəfər yaralanıb.