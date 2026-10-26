Страны СНГ обсудили расширение налогового сотрудничества

На 33-м заседании Координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ в Таджикистане страны-участницы обсудили расширение налогового сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

На заседании, в котором приняла участие делегация во главе с заместителем начальника ГНС Илькином Велиевым, обсудили усиление сотрудничества между налоговыми органами стран СНГ, совершенствование налогового администрирования, развитие электронного обмена данными и документооборота.

Велиев отметил важность обмена опытом и сотрудничества между налоговыми органами на фоне развития современных технологий и новых бизнес-моделей.

В рамках заседания также был представлен доклад ГНС на тему "Искусственный интеллект в налоговом администрировании: от отдельных моделей к агентам на собственной платформе". В завершение исполком СНГ наградил начальника ГНС Орхана Назарли почетной грамотой за вклад в развитие сотрудничества в сфере налогового администрирования. Награда была передана делегации ГНС.