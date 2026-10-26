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    Страны СНГ обсудили расширение налогового сотрудничества

    Финансы
    • 26 октября, 2026
    • 18:19
    Страны СНГ обсудили расширение налогового сотрудничества

    На 33-м заседании Координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ в Таджикистане страны-участницы обсудили расширение налогового сотрудничества.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

    На заседании, в котором приняла участие делегация во главе с заместителем начальника ГНС Илькином Велиевым, обсудили усиление сотрудничества между налоговыми органами стран СНГ, совершенствование налогового администрирования, развитие электронного обмена данными и документооборота.

    Велиев отметил важность обмена опытом и сотрудничества между налоговыми органами на фоне развития современных технологий и новых бизнес-моделей.

    В рамках заседания также был представлен доклад ГНС на тему "Искусственный интеллект в налоговом администрировании: от отдельных моделей к агентам на собственной платформе". В завершение исполком СНГ наградил начальника ГНС Орхана Назарли почетной грамотой за вклад в развитие сотрудничества в сфере налогового администрирования. Награда была передана делегации ГНС.

    Страны СНГ обсудили расширение налогового сотрудничества
    Страны СНГ обсудили расширение налогового сотрудничества

    Содружество независимых государств (СНГ) Искусственный интеллект (ИИ) Государственная налоговая служба Азербайджана
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