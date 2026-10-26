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    Парламент Египта одобрил военную поддержку Саудовской Аравии

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 18:12
    Парламент Египта одобрил военную поддержку Саудовской Аравии

    Парламент Египта разрешил президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси принять необходимые меры для военной поддержки и защиты Саудовской Аравии на фоне усиления атак йеменских хуситов.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, соответствующее решение приняла Палата представителей на сегодняшнем заседании.

    На прошлой неделе ас-Сиси попросил парламент разрешить оказание оборонной помощи Эр-Рияду в случае поступления соответствующего запроса.

    Президент подчеркнул, что военная поддержка Саудовской Аравии будет носить исключительно оборонительный характер.

    Египет неоднократно осуждал иранские атаки на страны Персидского залива, однако публично не вступал в прямые боевые действия и не присоединился к заключенному в августе Мекканскому пакту о взаимной обороне между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией.

    Египет, располагающий одной из крупнейших армий в регионе, в марте 2015 года участвовал в возглавляемой Саудовской Аравией коалиции на раннем этапе войны в Йемене. Каир выступал преимущественно в качестве военно-морского партнера, направив корабли для обеспечения безопасности судоходства в Красном море и пообещав поддержку с воздуха.

    Эскалация на Ближнем Востоке Абдель Фаттах ас-Сиси Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия Египет
    Misir parlamenti Səudiyyə Ərəbistanına hərbi dəstəyi təsdiqləyib
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