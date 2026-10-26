Парламент Египта одобрил военную поддержку Саудовской Аравии

Парламент Египта разрешил президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси принять необходимые меры для военной поддержки и защиты Саудовской Аравии на фоне усиления атак йеменских хуситов.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, соответствующее решение приняла Палата представителей на сегодняшнем заседании.

На прошлой неделе ас-Сиси попросил парламент разрешить оказание оборонной помощи Эр-Рияду в случае поступления соответствующего запроса.

Президент подчеркнул, что военная поддержка Саудовской Аравии будет носить исключительно оборонительный характер.

Египет неоднократно осуждал иранские атаки на страны Персидского залива, однако публично не вступал в прямые боевые действия и не присоединился к заключенному в августе Мекканскому пакту о взаимной обороне между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией.

Египет, располагающий одной из крупнейших армий в регионе, в марте 2015 года участвовал в возглавляемой Саудовской Аравией коалиции на раннем этапе войны в Йемене. Каир выступал преимущественно в качестве военно-морского партнера, направив корабли для обеспечения безопасности судоходства в Красном море и пообещав поддержку с воздуха.