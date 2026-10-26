Азербайджан и ОИС обсудили сотрудничество в борьбе с коррупцией

Генеральный прокурор Кямран Алиев обсудил сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией с находящимся с официальным визитом в Азербайджане генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

В рамках встречи было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и ОИС являются одним из приоритетных направлений внешней политики Баку, отмечено активное участие страны в рамках организации и его вклад в укрепление исламской солидарности.

Генеральный прокурор также подчеркнул значимость третьей встречи высокого уровня руководителей правоохранительных органов по борьбе с коррупцией государств - членов ОИС, которая пройдет 27–28 октября в Баку, и отметил, что данное мероприятие внесет вклад в дальнейшее расширение сотрудничества и укрепление связей между Азербайджаном и организацией.

Стороны подчеркнули, что борьба с коррупцией имеет ключевое значение для обеспечения стабильности общества, устойчивого развития государств и укрепления их экономики. Участники встречи также обсудили расширение международного сотрудничества и укрепление связей между профильными структурами стран-участниц.

Генеральный секретарь ОИС выразил благодарность азербайджанской стороне за гостеприимство, прием и организацию встречи высокого уровня в Баку.