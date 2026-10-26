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    Azərbaycan və İƏT arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 17:33
    Azərbaycan və İƏT arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Baş prokuror Kamran Əliyev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Baş katibi İsmail Uld Şeyx Əhməd ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlığı müzakirə ediblər.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə Baş prokuror Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda həyata keçirilən hüquq islahatları, eləcə də korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri barədə ətraflı məlumat verib. Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində irəli sürülən təşəbbüslərdə fəal iştirakını, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın fəaliyyətini, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin korrupsiya hüquqpozmalarının aşkar edilməsi, qarşısının alınması və ibtidai araşdırmaların aparılması istiqamətində gördüyü işləri diqqətə çatdırıb.

    Bu sahədə həyata keçirilən institusional islahatların mühüm istiqamətlərindən biri kimi "ASAN xidmət" modelinin əhəmiyyətini vurğulayan Baş prokuror qeyd edib ki, bu model dövlət xidmətlərinin göstərilməsində şəffaflığın artırılmasına və korrupsiya risklərinin azaldılmasına xidmət edən səmərəli idarəetmə mexanizmidir.

    Görüş çərçivəsində Azərbaycan ilə İƏT arasında münasibətlərin ölkənin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğu vurğulanaraq, Azərbaycanın təşkilat çərçivəsində fəal iştirakı və İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfələr qeyd olunub.

    Baş prokuror, həmçinin, oktyabrın 27–28-də Bakıda keçiriləcək İƏT-ə üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksəksəviyyəli görüşünün əhəmiyyətini vurğulayaraq, tədbirin Azərbaycan ilə təşkilat arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə və əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcəyini bildirib.

    Tərəflər korrupsiyaya qarşı mübarizənin cəmiyyətin sabitliyinin təmin olunması, dövlətlərin davamlı inkişafı və iqtisadi dayanıqlılığın möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və üzv dövlətlərin müvafiq qurumları arasında əlaqələrin gücləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.

    İƏT-in Baş katibi qonaqpərvərliyə, səmimi qəbula və Bakıda keçiriləcək yüksəksəviyyəli görüşün təşkilinə görə Azərbaycan tərəfinə minnətdarlığını bildirib. O, həmçinin təşkilat çərçivəsində hüquq-mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığın yeni platformada inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycanın Baş Prokurorluğunun təşəbbüsünü tam dəstəklədiyini vurğulayıb, eləcə də tədbirin uğurlu təşkilinə və səmərəli nəticələrlə yadda qalacağına əminliyini ifadə edib.

    Azərbaycan və İƏT arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan və İƏT arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan və İƏT arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan və İƏT arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan və İƏT arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan və İƏT arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan və İƏT arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Korrupsiyaya qarşı mübarizə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
    Азербайджан и ОИС обсудили сотрудничество в борьбе с коррупцией
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