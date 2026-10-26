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    Кабмин определил ежегодные расходы на учащихся государственных школ

    Внутренняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 17:59
    Кабмин определил ежегодные расходы на учащихся государственных школ

    В Азербайджане утвердили правила финансирования государственных общеобразовательных учреждений по подушевому принципу. Базовые расходы составят от 2 тыс. до 3 тыс. манатов в год на одного учащегося.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

    Размер ежегодных расходов на одного учащегося установлен следующим образом:

    • полная средняя общеобразовательная школа - 2 000 манатов;

    • лицей - 2 200 манатов;

    • гимназия - 2 200 манатов;

    • общеобразовательная школа-интернат общего назначения - 2 500 манатов;

    • лицей интернатного типа - 3 000 манатов;

    • гимназия интернатного типа - 3 000 манатов.

    Указанные суммы являются базовыми. К ним будут применяться повышающие коэффициенты в зависимости от ступени общего образования в соответствии с правилами, утвержденными Кабинетом министров.

    Али Асадов Кабинет министров Азербайджана
    Nazirlər Kabineti hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarını təsdiqləyib
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