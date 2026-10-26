Кабмин определил ежегодные расходы на учащихся государственных школ

В Азербайджане утвердили правила финансирования государственных общеобразовательных учреждений по подушевому принципу. Базовые расходы составят от 2 тыс. до 3 тыс. манатов в год на одного учащегося.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Размер ежегодных расходов на одного учащегося установлен следующим образом:

• полная средняя общеобразовательная школа - 2 000 манатов;

• лицей - 2 200 манатов;

• гимназия - 2 200 манатов;

• общеобразовательная школа-интернат общего назначения - 2 500 манатов;

• лицей интернатного типа - 3 000 манатов;

• гимназия интернатного типа - 3 000 манатов.

Указанные суммы являются базовыми. К ним будут применяться повышающие коэффициенты в зависимости от ступени общего образования в соответствии с правилами, утвержденными Кабинетом министров.