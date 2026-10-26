Кабмин определил ежегодные расходы на учащихся государственных школ
- 26 октября, 2026
- 17:59
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В Азербайджане утвердили правила финансирования государственных общеобразовательных учреждений по подушевому принципу. Базовые расходы составят от 2 тыс. до 3 тыс. манатов в год на одного учащегося.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Размер ежегодных расходов на одного учащегося установлен следующим образом:
• полная средняя общеобразовательная школа - 2 000 манатов;
• лицей - 2 200 манатов;
• гимназия - 2 200 манатов;
• общеобразовательная школа-интернат общего назначения - 2 500 манатов;
• лицей интернатного типа - 3 000 манатов;
• гимназия интернатного типа - 3 000 манатов.
Указанные суммы являются базовыми. К ним будут применяться повышающие коэффициенты в зависимости от ступени общего образования в соответствии с правилами, утвержденными Кабинетом министров.