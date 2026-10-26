Международное рейтинговое агентство Sustainable Fitch сохранило ESG-рейтинг SOCAR на уровне "3", повысив оценочный балл компании с 41 до 43.

Как сообщили Report в SOCAR, агентство отметило совершенствование системы экологического, социального и корпоративного управления, а также расширение раскрытия ESG-информации.

Согласно оценке, эти результаты демонстрируют приверженность SOCAR ведущим международным стандартам и практикам корпоративной отчетности. Компания также учитывает ожидания международных инвесторов и финансовых институтов в вопросах прозрачности, сопоставимости и качества раскрываемой информации.

Sustainable Fitch отметило достижения SOCAR в сокращении выбросов парниковых газов и развитии системного подхода к управлению воздействием на окружающую среду. Несмотря на экологические вызовы, характерные для нефтегазового сектора, компания продолжает совершенствовать свою деятельность в области декарбонизации и экологической ответственности.

В социальном блоке оценки были учтены корпоративные подходы к защите прав человека и регулированию трудовых отношений, основанные на международных стандартах. Агентство также отметило инициативы SOCAR по поддержке местных сообществ.