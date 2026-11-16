Фрепон: Прямое авиасообщение между Баку и Брюсселем укрепит связи между двумя народами

Запуск прямого авиасообщения в мае 2027 года между Баку и Брюсселем будет способствовать дальнейшему укреплению связей между народами двух стран.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон на мероприятии, организованном по случаю Дня короля.

"Это нововведение будет способствовать дальнейшему укреплению связей между нашими народами, которые, возможно, являются важнейшим направлением двусторонних отношений", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что ежегодно сотни азербайджанских студентов выбирают бельгийские университеты для получения образования, а деловые связи и туристические контакты между странами последовательно развиваются.

"Прямые авиарейсы сделают эти контакты более доступными, укрепят взаимосвязь между нашими странами и придадут ей еще большую динамику", - добавил посол.

Дипломат также отметил, что 2027 год будет особенным для посольства Бельгии в Баку: стороны отметят 20-летие открытия диппредставительства в Азербайджане и 35-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

По его словам, по случаю этих знаменательных дат планируется проведение ряда мероприятий.