Фрепон: Прямое авиасообщение между Баку и Брюсселем укрепит связи между двумя народами
- 16 ноября, 2026
- 19:47
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Запуск прямого авиасообщения в мае 2027 года между Баку и Брюсселем будет способствовать дальнейшему укреплению связей между народами двух стран.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон на мероприятии, организованном по случаю Дня короля.
"Это нововведение будет способствовать дальнейшему укреплению связей между нашими народами, которые, возможно, являются важнейшим направлением двусторонних отношений", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что ежегодно сотни азербайджанских студентов выбирают бельгийские университеты для получения образования, а деловые связи и туристические контакты между странами последовательно развиваются.
"Прямые авиарейсы сделают эти контакты более доступными, укрепят взаимосвязь между нашими странами и придадут ей еще большую динамику", - добавил посол.
Дипломат также отметил, что 2027 год будет особенным для посольства Бельгии в Баку: стороны отметят 20-летие открытия диппредставительства в Азербайджане и 35-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.
По его словам, по случаю этих знаменательных дат планируется проведение ряда мероприятий.