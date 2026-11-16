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    Фрепон: Прямое авиасообщение между Баку и Брюсселем укрепит связи между двумя народами

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 19:47
    Фрепон: Прямое авиасообщение между Баку и Брюсселем укрепит связи между двумя народами

    Запуск прямого авиасообщения в мае 2027 года между Баку и Брюсселем будет способствовать дальнейшему укреплению связей между народами двух стран.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон на мероприятии, организованном по случаю Дня короля.

    "Это нововведение будет способствовать дальнейшему укреплению связей между нашими народами, которые, возможно, являются важнейшим направлением двусторонних отношений", - отметил дипломат.

    Он подчеркнул, что ежегодно сотни азербайджанских студентов выбирают бельгийские университеты для получения образования, а деловые связи и туристические контакты между странами последовательно развиваются.

    "Прямые авиарейсы сделают эти контакты более доступными, укрепят взаимосвязь между нашими странами и придадут ей еще большую динамику", - добавил посол.

    Дипломат также отметил, что 2027 год будет особенным для посольства Бельгии в Баку: стороны отметят 20-летие открытия диппредставительства в Азербайджане и 35-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

    По его словам, по случаю этих знаменательных дат планируется проведение ряда мероприятий.

    Жюльен де Фрепон Прямое авиасообщение Посольство Бельгии Азербайджан
    Frepon: "Bakı-Brüssel birbaşa aviaəlaqəsi iki xalq arasında əlaqələri möhkəmləndirəcək"
    Direct Baku–Brussels flights to launch in May 2027, Belgian envoy says
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