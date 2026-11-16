Посол: Бельгия продолжает поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Бельгия продолжает поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон на мероприятии, организованном по случаю Дня короля.

По его словам, сотрудничество между Бельгией и Азербайджаном развивается в различных сферах, а правительства двух стран поддерживают регулярный и конструктивный диалог по широкому кругу вопросов.

"Наши правительства ведут регулярный и конструктивный диалог по многим вопросам, включая региональные процессы, а также то, каким образом мы можем содействовать установлению мира, укреплению стабильности и процветанию в регионе. В этом контексте Бельгия продолжает поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией", - отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что был впечатлен конкретными шагами, предпринимаемыми в направлении построения мира, восстановления пострадавших районов и разминирования, а также усилиями по демонстрации преимуществ региональной интеграции и транспортной связанности для народов Южного Кавказа и более широкого региона.

Он также рассказал о сложной международной обстановке, отметив, что продолжающийся российско-украинский конфликт ежедневно уносит жизни невинных людей, а вызовы в сфере безопасности на Ближнем Востоке продолжают угрожать региональной стабильности.

"Эти вопросы имеют важное значение как для Азербайджана, так и для Европы. Мы признательны за продолжающееся сотрудничество и конструктивный диалог по данным темам", - сказал Жюльен де Фрепон.

Кроме того, дипломат выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку, оказанную в начале 2026 года при организации эвакуации бельгийского дипломатического персонала из Тегерана через территорию Азербайджана, а также за содействие гражданам Бельгии.