Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Посол: Бельгия продолжает поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 19:43
    Посол: Бельгия продолжает поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

    Бельгия продолжает поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report, об этом заявил посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон на мероприятии, организованном по случаю Дня короля.

    По его словам, сотрудничество между Бельгией и Азербайджаном развивается в различных сферах, а правительства двух стран поддерживают регулярный и конструктивный диалог по широкому кругу вопросов.

    "Наши правительства ведут регулярный и конструктивный диалог по многим вопросам, включая региональные процессы, а также то, каким образом мы можем содействовать установлению мира, укреплению стабильности и процветанию в регионе. В этом контексте Бельгия продолжает поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией", - отметил дипломат.

    Посол подчеркнул, что был впечатлен конкретными шагами, предпринимаемыми в направлении построения мира, восстановления пострадавших районов и разминирования, а также усилиями по демонстрации преимуществ региональной интеграции и транспортной связанности для народов Южного Кавказа и более широкого региона.

    Он также рассказал о сложной международной обстановке, отметив, что продолжающийся российско-украинский конфликт ежедневно уносит жизни невинных людей, а вызовы в сфере безопасности на Ближнем Востоке продолжают угрожать региональной стабильности.

    "Эти вопросы имеют важное значение как для Азербайджана, так и для Европы. Мы признательны за продолжающееся сотрудничество и конструктивный диалог по данным темам", - сказал Жюльен де Фрепон.

    Кроме того, дипломат выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку, оказанную в начале 2026 года при организации эвакуации бельгийского дипломатического персонала из Тегерана через территорию Азербайджана, а также за содействие гражданам Бельгии.

    Азербайджано-бельгийские отношения Жюльен де Фрепон
    Səfir: Belçika Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinə dəstəyini davam etdirir
    Belgian envoy says Brussels continues to back Baku–Yerevan peace efforts
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    20:44
    В Киевской области при взрыве гранаты погибли четыре человека
    Другие страны
    20:38
    ЕС рассчитывает на продолжение диалога со странами Центральной Азии, Черноморского региона и Южного Кавказа
    В регионе
    20:25
    Армия Йемена заявила о нейтрализации 173 хуситов в ходе спецопераций
    Другие страны
    20:13
    Парламент Венгрии одобрил соглашение с США о сотрудничестве в атомной энергетике
    Другие страны
    20:01
    Лавров: Между Москвой и Вашингтоном сохраняется масса противоречий
    В регионе
    20:00
    Фото
    Два азербайджанских боксера успешно начали участие в чемпионате Европы U-23
    Спорт
    19:52
    Мамед Талыбов: Рост товарооборота на 43% доказывает большой потенциал связей Азербайджана и Бельгии
    Внешняя политика
    19:47
    Фрепон: Прямое авиасообщение между Баку и Брюсселем укрепит связи между двумя народами
    Внешняя политика
    19:43
    Посол: Бельгия продолжает поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    Лента новостей