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    Два азербайджанских боксера успешно начали участие в чемпионате Европы U-23

    Спорт
    • 16 ноября, 2026
    • 20:00
    Два азербайджанских боксера успешно начали участие в чемпионате Европы U-23

    Два азербайджанских спортсмена начали с победы участие в чемпионате Европы по боксу U-23, стартовавшем в хорватском городе Пореч.

    Как сообщает Report, в турнире принимают участие 276 спортсменов из 39 стран.

    Мухаммедали Аширалиев (60 кг) в 1/16 финала одержал победу над Георгиосом Плиасом (Греция) со счетом 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 28:29). Во втором поединке Аширалиев встретится с Абдуллахом Рахалом (Израиль).

    Ниджат Алырзаев (70 кг) также прошел в 1/8 финала. На старте он одолел Идриса Ахмеда Хлифи (Бельгия) с полным преимуществом в третьем раунде. Наш представитель в следующем поединке испытает свои силы против Эдгараса Тротенскиса (Литва).

    Оба поединка состоятся 18 ноября.

    Отметим, что чемпионат Европы завершится 24 ноября.

    Чемпионат Европы по боксу Азербайджанские спортсмены Хорватия
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    Azərbaycan millisinin 2 boksçusu U-23 Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıb
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