Два азербайджанских боксера успешно начали участие в чемпионате Европы U-23

Два азербайджанских спортсмена начали с победы участие в чемпионате Европы по боксу U-23, стартовавшем в хорватском городе Пореч.

Как сообщает Report, в турнире принимают участие 276 спортсменов из 39 стран.

Мухаммедали Аширалиев (60 кг) в 1/16 финала одержал победу над Георгиосом Плиасом (Греция) со счетом 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 28:29). Во втором поединке Аширалиев встретится с Абдуллахом Рахалом (Израиль).

Ниджат Алырзаев (70 кг) также прошел в 1/8 финала. На старте он одолел Идриса Ахмеда Хлифи (Бельгия) с полным преимуществом в третьем раунде. Наш представитель в следующем поединке испытает свои силы против Эдгараса Тротенскиса (Литва).

Оба поединка состоятся 18 ноября.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 24 ноября.