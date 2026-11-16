Ильхам Алиев COP31
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    Парламент Венгрии одобрил соглашение с США о сотрудничестве в атомной энергетике

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 20:13
    Парламент Венгрии одобрил соглашение с США о сотрудничестве в атомной энергетике

    Парламент Венгрии ратифицировал межправительственное соглашение с США о сотрудничестве в сфере гражданской атомной энергетики.

    Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал М1.

    За ратификацию проголосовали 177 депутатов, против не выступил никто, шестеро воздержались, сообщила спикер венгерского парламента Агнеш Форстхоффер.

    Документ, в частности, предусматривает закупку американского ядерного топлива для АЭС в Пакше в дополнение к российскому.

    Соглашение было подписано 16 февраля в Будапеште при прежнем правительстве Виктора Орбана. Новые власти Венгрии во главе с Петером Мадьяром также подтвердили поддержку договоренности.

    В рамках сотрудничества Будапешт планирует закупать топливо у американской компании Westinghouse. Поставки стоимостью около 114 млн долларов могут начаться через три-четыре года.

    Кроме того, стороны намерены изучить возможность создания в Венгрии международного центра по производству малых модульных реакторов по американским технологиям. Также соглашение предусматривает применение технологий США при строительстве хранилища отработавшего ядерного топлива для АЭС в Пакше. Стоимость этого проекта оценивается примерно в 200 млн долларов.

    Ядерная энергетика Экономическое сотрудничество Соединенные Штаты Америки (США) Венгрия
    Macarıstan parlamenti ABŞ ilə atom enerjisi sahəsində sazişi təsdiqləyib
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