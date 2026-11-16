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    ЕС рассчитывает на продолжение диалога со странами Центральной Азии, Черноморского региона и Южного Кавказа

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 20:38
    ЕС рассчитывает на продолжение диалога со странами Центральной Азии, Черноморского региона и Южного Кавказа

    Европейский союз рассчитывает продолжить встречи с партнерами из Центральной Азии, Черноморского региона и Южного Кавказа на министерском уровне в следующем году.

    Об этом европейскому бюро Report заявила представитель Европейской службе внешних связей (EEAS).

    "Это была уже вторая такая встреча. Первая состоялась в октябре прошлого года, и я надеюсь, что мы продолжим этот формат", - сказала она после встречи глав МИД стран ЕС с партнерами из указанных регионов.

    По ее словам, в нынешней геополитической ситуации Транскаспийский и Транскавказский транспортные коридоры имеют особое значение для всех участвующих сторон.

    Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя итоги обсуждения на пресс-конференции по итогам заседания Совета по иностранным делам, отметила, что на отдельном круглом столе по вопросам межрегиональной безопасности и связанности совместно с министрами из стран Южного Кавказа, Центральной Азии, Молдовы, Турции и Украины обсуждались вопросы транспортной связанности, энергетических и цифровых связей, а также укрепления экономического сотрудничества.

    Она подчеркнула, что российско-украинская война представляет угрозу также для транспортных и торговых связей в регионе. Только накануне три судна подверглись нападению в Черном море со стороны РФ, что создает угрозу глобальной продовольственной безопасности, отметила Каллас.

    "Европейские коридоры солидарности помогают доставлять украинское зерно на рынки, однако автомобильный и железнодорожный транспорт не способны перевозить такие же объемы, как морские суда", - сказала Каллас.

    По ее словам, прекращение огня позволило бы защитить жизни людей и торговлю продовольствием. Каллас напомнила, что Украина предложила такой шаг, однако Россия его отвергла.

    Глава дипломатии ЕС также сообщила, что Евросоюз инвестирует 50 млн евро в создание Центра морской безопасности в Черноморском регионе (Black Sea Maritime Security Hub). Его задачей станет ускорение обмена информацией между странами и более оперативное выявление угроз судоходству.

    Отметим, что вторая министерская встреча по вопросам межрегиональной безопасности и связанности состоялась в Брюсселе под совместным председательством главы дипломатии ЕС Каи Каллас, еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос и еврокомиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы.

    В ней приняли участие министры иностранных дел и высокопоставленные представители государств - членов ЕС, Азербайджана, Армении, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

    Участники подтвердили приверженность углублению сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах, включая транспорт, цифровую инфраструктуру и энергетику. Они подчеркнули, что совместное реагирование на общие вызовы безопасности и укрепление межрегиональной связанности имеют ключевое значение для обеспечения мира, стабильности, устойчивости и устойчивого экономического роста.

    Кая Каллас Европейский союз (ЕС) Региональная связанность Центральная Азия Южный Кавказ Черноморский регион Российско-украинский конфликт
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