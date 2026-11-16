Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в новом фильме франшизы

Британский актер Роберт Паттинсон исполнит роль Джеймса Бонда в новом фильме о знаменитом секретном агенте.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице франшизы о Джеймсе Бонде в соцсети Х.

Отметим, что 40-летний актер, известный по фильмам "Сумерки" и "Бэтмен", станет седьмым исполнителем роли британского секретного агента и первым после перехода франшизы под управление Amazon MGM Studios. Назначение Паттинсона завершает многолетние спекуляции относительно того, кто сменит Дэниела Крейга, сыгравшего Бонда в пяти фильмах.

Новая, 26-я часть, Бондианы станет возвращением агента 007 на большие экраны после самого продолжительного перерыва в истории франшизы.

Режиссером картины выступит франко-канадский кинорежиссер и сценарист Дени Вильнёв.