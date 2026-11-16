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    Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в новом фильме франшизы

    Шоу-бизнес
    • 16 ноября, 2026
    • 19:41
    Роберт Паттинсон сыграет Джеймса Бонда в новом фильме франшизы

    Британский актер Роберт Паттинсон исполнит роль Джеймса Бонда в новом фильме о знаменитом секретном агенте.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице франшизы о Джеймсе Бонде в соцсети Х.

    Отметим, что 40-летний актер, известный по фильмам "Сумерки" и "Бэтмен", станет седьмым исполнителем роли британского секретного агента и первым после перехода франшизы под управление Amazon MGM Studios. Назначение Паттинсона завершает многолетние спекуляции относительно того, кто сменит Дэниела Крейга, сыгравшего Бонда в пяти фильмах.

    Новая, 26-я часть, Бондианы станет возвращением агента 007 на большие экраны после самого продолжительного перерыва в истории франшизы.

    Режиссером картины выступит франко-канадский кинорежиссер и сценарист Дени Вильнёв.

    Роберт Паттинсон
    44 filmi
    MiniBoss

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