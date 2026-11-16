Мамед Талыбов: Рост товарооборота на 43% доказывает большой потенциал связей Азербайджана и Бельгии

Товарооборот между Азербайджаном и Бельгией за первые девять месяцев 2026 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о значительном потенциале экономических отношений двух стран.

Как сообщает Report, об этом глава департамента по Европе Министерства иностранных дел Азербайджана Мамед Талыбов заявил на мероприятии, организованном по случаю Дня короля Бельгии.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Бельгией основаны на взаимном уважении и доверии. Стратегическое положение обеих стран в своих регионах, а также приверженность развитию международного сотрудничества создают благоприятную основу для дальнейшего углубления двусторонних связей.

Мамед Талыбов отметил особую роль контактов на высоком уровне в развитии отношений между странами.

"Экспертный потенциал Бельгии в промышленности, сфере высоких технологий и инфраструктуры в сочетании с транспортно-логистическими возможностями Азербайджана и его экономическим развитием открывает новые перспективы для партнерства", - подчеркнул он.

Глава департамента также приветствовал запуск прямого авиасообщения по маршруту Баку – Брюссель, отметив, что это будет способствовать расширению контактов между народами, активизации туристических и деловых связей, а также дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Мамед Талыбов подчеркнул важность поддержки Бельгией усилий Азербайджана по решению проблемы минной угрозы.

По его словам, эта поддержка имеет особое значение для обеспечения безопасности гражданского населения, восстановления освобождённых от оккупации территорий и создания условий для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Кроме того, он отметил значимость развития сотрудничества в сферах образования, культуры и других гуманитарных областях, а также конструктивного диалога в рамках международных организаций.

"Мы убеждены, что эффективное использование существующего потенциала сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию азербайджано-бельгийских отношений и укреплению связей между нашими народами", - заключил Мамед Талыбов