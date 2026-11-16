Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Мамед Талыбов: Рост товарооборота на 43% доказывает большой потенциал связей Азербайджана и Бельгии

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 19:52
    Мамед Талыбов: Рост товарооборота на 43% доказывает большой потенциал связей Азербайджана и Бельгии

    Товарооборот между Азербайджаном и Бельгией за первые девять месяцев 2026 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о значительном потенциале экономических отношений двух стран.

    Как сообщает Report, об этом глава департамента по Европе Министерства иностранных дел Азербайджана Мамед Талыбов заявил на мероприятии, организованном по случаю Дня короля Бельгии.

    По его словам, отношения между Азербайджаном и Бельгией основаны на взаимном уважении и доверии. Стратегическое положение обеих стран в своих регионах, а также приверженность развитию международного сотрудничества создают благоприятную основу для дальнейшего углубления двусторонних связей.

    Мамед Талыбов отметил особую роль контактов на высоком уровне в развитии отношений между странами.

    "Экспертный потенциал Бельгии в промышленности, сфере высоких технологий и инфраструктуры в сочетании с транспортно-логистическими возможностями Азербайджана и его экономическим развитием открывает новые перспективы для партнерства", - подчеркнул он.

    Глава департамента также приветствовал запуск прямого авиасообщения по маршруту Баку – Брюссель, отметив, что это будет способствовать расширению контактов между народами, активизации туристических и деловых связей, а также дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

    Мамед Талыбов подчеркнул важность поддержки Бельгией усилий Азербайджана по решению проблемы минной угрозы.

    По его словам, эта поддержка имеет особое значение для обеспечения безопасности гражданского населения, восстановления освобождённых от оккупации территорий и создания условий для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

    Кроме того, он отметил значимость развития сотрудничества в сферах образования, культуры и других гуманитарных областях, а также конструктивного диалога в рамках международных организаций.

    "Мы убеждены, что эффективное использование существующего потенциала сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию азербайджано-бельгийских отношений и укреплению связей между нашими народами", - заключил Мамед Талыбов

    Мамед Талыбов Азербайджано-бельгийские отношения Товарооборот
    Məmməd Talıbov: "Azərbaycan-Belçika ticarət dövriyyəsi əlaqələrin potensialını göstərir"
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    20:44
    В Киевской области при взрыве гранаты погибли четыре человека
    Другие страны
    20:38
    ЕС рассчитывает на продолжение диалога со странами Центральной Азии, Черноморского региона и Южного Кавказа
    В регионе
    20:25
    Армия Йемена заявила о нейтрализации 173 хуситов в ходе спецопераций
    Другие страны
    20:13
    Парламент Венгрии одобрил соглашение с США о сотрудничестве в атомной энергетике
    Другие страны
    20:01
    Лавров: Между Москвой и Вашингтоном сохраняется масса противоречий
    В регионе
    20:00
    Фото
    Два азербайджанских боксера успешно начали участие в чемпионате Европы U-23
    Спорт
    19:52
    Мамед Талыбов: Рост товарооборота на 43% доказывает большой потенциал связей Азербайджана и Бельгии
    Внешняя политика
    19:47
    Фрепон: Прямое авиасообщение между Баку и Брюсселем укрепит связи между двумя народами
    Внешняя политика
    19:43
    Посол: Бельгия продолжает поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    Лента новостей