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    Армия Йемена заявила о нейтрализации 173 хуситов в ходе спецопераций

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 20:25
    Армия Йемена заявила о нейтрализации 173 хуситов в ходе спецопераций

    В ходе серии операций под названием "Рассвет Йемена" 173 полевых командира и боевиков группировки "Ансар Аллах" (хуситы) были убиты или ранены.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Вооруженных сил Йемена полковник Маджид Абдалла ан-Нузейли в соцсети Х.

    По его словам, правительственные силы при поддержке народного сопротивления продолжают боевые действия на всех фронтах.

    "За последние часы наши вооруженные силы провели 661 операцию по нанесению ударов, в том числе 15 авиаударов, 526 артиллерийских обстрелов, 53 беспилотниками и 67 реактивными системами залпового огня", - отметил он.

    По словам представителя армии, удары были нанесены по военным позициям хуситов, местам сосредоточения боевиков, укреплениям и военной технике. Он отметил, что также была уничтожена или выведена из строя 71 единица транспортной и военной техники, разрушены командные центры, наблюдательные пункты и укрепления.

    Он добавил, что ВС Йемена продолжат наступательные действия в рамках операции "Рассвет Йемена" до достижения поставленных целей, принимая необходимые меры для защиты мирного населения и гражданских объектов.

    Эскалация на Ближнем Востоке Йемен Движение Ансар Аллах (хуситы)
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