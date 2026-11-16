İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Yəmən ordusu xüsusi əməliyyatlar zamanı 173 husinin zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2026
    • 20:46
    Yəmən ordusu xüsusi əməliyyatlar zamanı 173 husinin zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb

    "Yəmən Şəfəqi" adlı əməliyyatlar zamanı "Ənsar Allah" hərəkatının (husilər) 173 səhra komandiri və yaraqlısı öldürülüb və ya yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yəmən Silahlı Qüvvələrinin rəsmi nümayəndəsi polkovnik Məcid Abdulla ən-Nüzeyli "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, hökumət qüvvələri xalq müqavimətinin dəstəyi ilə bütün cəbhələrdə döyüş əməliyyatlarını davam etdirir.

    "Son saatlar ərzində silahlı qüvvələrimiz zərbələrin endirilməsi üzrə 661 əməliyyat, o cümlədən 15 aviazərbə, 526 artilleriya atəşi, pilotsuz uçuş aparatları ilə 53 və reaktiv yaylım atəşi sistemləri ilə 67 əməliyyat həyata keçirib", - o qeyd edib.

    Ordu nümayəndəsinin sözlərinə görə, zərbələr husilərin hərbi mövqelərinə, yaraqlıların cəmləşdiyi yerlərə, istehkamlara və hərbi texnikaya endirilib. O qeyd edib ki, həmçinin 71 ədəd nəqliyyat və hərbi texnika sıradan çıxarılıb, komanda mərkəzləri, müşahidə məntəqələri və istehkamlar dağıdılıb.

    O əlavə edib ki, Yəmən Silahlı Qüvvələri dinc əhalinin və mülki obyektlərin qorunması üçün lazımi tədbirlər görməklə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatana qədər "Yəmən Şəfəqi" əməliyyatı çərçivəsində hücum hərəkətlərini davam etdirəcək.

    Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Yəməndə vətəndaş müharibəsi
    Армия Йемена заявила о нейтрализации 173 хуситов в ходе спецопераций
    Yemen's army says 173 Houthis 'neutralized' across various fronts
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    22:08
    "Tesla" Almaniyadakı zavodunun genişləndirilməsinə 3 mlrd avro yatıracaq
    Biznes
    22:04
    Azərbaycan millisinin heyətində son oyununa çıxan Emin Mahmudova hədiyyə təqdim olunub
    Futbol
    21:46
    Sibiqa və Fidan Qara dənizdə deeskalasiya səylərini müzakirə ediblər
    Digər ölkələr
    21:43
    UEFA Filipp Diallonu FİFA prezidentliyinə namizəd irəli sürüb
    Futbol
    21:29
    Şəmkirdə evdə kişi və qadın meyiti aşkarlanıb
    Hadisə
    21:23
    Monakoda beynəlxalq toplantıda Azərbaycanın şərabçılıq, üzümçülük ənənələri barədə məlumat verilib
    ASK
    21:10
    Aİ Mərkəzi Asiya, Qara dəniz regionu, Cənubi Qafqaz ilə dialoqun davam olunacağına ümid edir
    Region
    20:57
    Kiyev vilayətində qumbara partlaması nəticəsində 4 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    20:50
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulub
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti